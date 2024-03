Bengaluru के कैफे में हुआ धमाका बम विस्फोट है, DGP ने कहा संलिप्त लोगों को ढूंढ निकालेंगे

Karnataka DGP's statement regarding the blast in Bengaluru cafe : कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (DGP) आलोक मोहन ने बेंगलुरु के एक लोकप्रिय रेस्तरां रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार को हुए धमाके को 'बम विस्फोट' बताते हुए कहा कि जांच जारी है और इसमें संलिप्त लोगों को ढूंढ निकाला जाएगा। डीजीपी ने कहा, बम विस्फोट में 9 लोग घायल हुए हैं, किसी की हालत गंभीर नहीं है। हम जांच कर रहे हैं।