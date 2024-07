बयान से मचाई हलचल, अब दिल्ली में नड्डा से मिले डिप्टी CM मौर्य, क्या UP में सबकुछ ठीक है

keshav prasad maurya and yogi adityanath equation and bjp debacle in lok sabha elections : लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में भाजपा को सीटों का नुकसान हुआ। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली आकर सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। पहले उन्होंने लखनऊ में कार्यकर्ताओं की बैठक में बयान दिया था कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। अब उन्होंने दिल्ली आकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। 1 घंटे तक यह मुलाकात चली। इसके बाद सियासी गलियारों में ये चर्चाएं होने लगी हैं मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री में सबकुछ ठीक चल रहा है। यूपी की अंतर्कलह सामने आ रही है। उत्तरप्रदेश में भाजपा के हार के कारणों के खोज के बीच अब उपमुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्‍यक्ष भूपेंद्र चौधरी बीजेपी अध्‍यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए दिल्‍ली पहुंचे।