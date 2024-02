प्रियंका गांधी से जानिए भाजपा के अन्यायकाल की सच्चाई

Know the truth of BJP's injustice period from Priyanka Gand : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अतिक्रमण विरोधी अभियान में 'रैट होल माइनर' वकील हसन का मकान तोड़े जाने को लेकर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि गरीबों को प्रताड़ित एवं अपमानित करना भाजपा के 'अन्यायकाल' की सच्चाई है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि जनता इस अन्याय का जवाब जरूर देगी।