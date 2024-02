एक साथ चुनाव पर कोविन्द समिति ने अपनी प्रगति की समीक्षा की

One nation, one election: 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (One nation, one election) पर उच्च स्तरीय समिति ने पिछले साल सितंबर में अपने गठन के बाद से की गई प्रगति की सोमवार को समीक्षा की, वहीं अलग से समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) ने नई दिल्ली में देश में एक साथ चुनाव कराने पर विचार जानने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ बातचीत जारी रखी।