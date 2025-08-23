ganesh chaturthi

Petrol Diesel Prices: पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव जारी, जानें कि आपने नगर में क्या हैं कीमतें

देश की ऑइल मार्केटिंग कंपनियां प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के भावों को संशोधित करती हैं और हर सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है।

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 23 अगस्त 2025 (10:37 IST)
Petrol Diesel Prices: ग्‍लोबल मार्केट (global market) में भले ही कच्‍चे तेल (crude oil) की कीमतें पिछले महीनेभर से 67 डॉलर के आसपास घूम रही हैं, लेकिन घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल (petrol and diesel) की खुदरा कीमतों में बखूबी बदलाव दिख रहा है। सरकारी तेल कंपनियों (government oil companie) की ओर से शनिवार सुबह जारी तेल की खुदरा कीमतों में कई शहरों में गिरावट दिख रही है। यूपी में तो पेट्रोल 25 पैसे सस्‍ता हो गया है जबकि बिहार की राजधानी पटना में भी बदलाव दिख रहा है। हालांकि, दिल्‍ली-मुंबई जैसे देश के चारों महानगरों में आज भी तेल की कीमतों में कोई अंतर नहीं आया है।
 
सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले में पेट्रोल 25 पैसे सस्‍ता होकर 94.87 रुपए लीटर बिक रहा है। डीजल भी 28 पैसे गिरा और 88.01 रुपए लीटर पहुंच गया है। राजस्‍थान की राजधानी जयपुर में पेट्रोल 99 पैसे सस्‍ता होकर 104.41 रुपए लीटर पहुंच गया जबकि डीजल 89 पैसे गिरकर 89.93 रुपए लीटर बिक रहा है। हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम में पेट्रोल 38 पैसे गिरावट के साथ 95.18 रुपए लीटर हो गया तो डीजल 37 पैसे टूटकर 87.65 रुपए लीटर बिक रहा है।
 
देश के प्रमुख 4 महानगरों में पेट्रोल डीजल के ताजा भाव : दिल्ली में पेट्रोल 94.72 और डीजल 87.62, मुंबई में पेट्रोल 103.44 और डीजल 89.97, चेन्नई में पेट्रोल 100.76 और डीजल 92.35 तथा कोलकाता में पेट्रोल 104.95 और डीजल 91.76 रुपए प्रति लीटर के भाव चल रहा है।
 
देश के अन्य महानगरों में पेट्रोल और डीजल (Petrol and Diesel) के ताजा भाव : गुरुग्राम में पेट्रोल 95.18 और डीजल 87.65, नोएडा में पेट्रोल 94.87 और डीजल 88.01 और जयपुर में पेट्रोल 104.41 और डीजल 89.93 रुपए प्रति लीटर के भाव चल रहा है।
 
इंदौर (Indore) में पेट्रोल और डीजल के भाव : इंदौर में पेट्रोल की कीमत 106.75 और डीजल की कीमत 92.18 रुपए प्रति लीटर है।
 
प्रतिदिन सुबह 6 बजे होता है कीमतों में बदलाव : देश की ऑइल मार्केटिंग कंपनियां (oil marketing companies) पेट्रोल और डीजल (petrol and diesel) के भावों को संशोधित करती हैं। हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नए रेट लागू (New rates) हो जाते हैं। अगर दामों को बदला जाता है तो उसे वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाता है।
 
दाम मूल भाव से लगभग दोगुना हो जाता है : पेट्रोल व डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी (excise duty), डीलर कमीशन (dealer commission), वैट (VAT) और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम मूल भाव से लगभग दोगुना हो जाता है। यही कारण है कि पेट्रोल-डीजल के दाम इतने अधिक दिखाई देते हैं।
 
