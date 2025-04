Weather Update: झुलसा देने वाली गर्मी, 12 राज्यों में लू का अलर्ट, पूर्वोत्तर और मध्यभारत में बारिश

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार मौसम के तेवर काफी तीखे बने हुए हैं। दिल्ली से यूपी और राजस्थान (Delhi to UP and Rajasthan) तक पूरे उत्तर भारत में तेज व तपा देने वाली गर्मी पड़ रही है। दूसरी ओर पूर्वोत्तर और मध्यभारत में बारिश (rain) की संभावना है। गर्मी के प्रकोप से उत्तर भारत के कई राज्यों में बिना एसी-कूलर (AC-cooler) के रह पाना मुश्किल हो गया है, वहीं एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है जिसका असर भारत के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है।