Pahalgam Attack: जम्मू-कश्मीर में थम नहीं रहे आतंकी हमले, अब तक हुए हमलों की लिस्ट

list of terrorist attacks in Jammu and Kashmir : दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम के निकट मंगलवार आतंकवादी हमले में 20 ज्यादा मौतों की खबर है। देखिए भारत के 'स्वर्ग' में आतं‍कियों कब-कब ली निर्दोषों की जान-