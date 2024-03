Lok Sabha elections will be held in 7 phases in Uttar Pradesh : आगामी लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक मतदाता 7 चरणों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। में 15.34 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 8.17 करोड़ पुरुष और 7.17 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 6,638 तृतीय लिंग (ट्रांसजेंडर) मतदाता और 12.51 लाख से अधिक दिव्यांग मतदाता हैं। वोटों की गिनती 4 जून को होगी।