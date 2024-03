Will BJP be able to retain its hold on 26 Lok Sabha seats of Gujarat : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का करिश्मा उन प्रमुख कारकों में से एक है जो गुजरात में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को संभवत: सर्वाधिक प्रभावित करेंगे। ऐसा राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है। कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो गुजरात में लोकसभा चुनाव के दौरान निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों के लिए एक चरण में 7 मई को मतदान होगा और मतगणना 4 जून को होगी।