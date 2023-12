लोकसभा अध्यक्ष कांग्रेस सदस्यों पर हुए नाराज, कहा- सुनियोजित निलंबन की मांग उचित नहीं

Lok Sabha Speaker Om Birla got angry at the members : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) ने गुरुवार को कांग्रेस के 3 सदस्यों (three Congress members) के आसन के पास आकर तख्तियां दिखाने और नारेबाजी करने पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि सदस्य नियोजित तरीके से आकर आसन से कह रहे हैं कि उन्हें निलंबित कर दिया जाए, यह तरीका सही नहीं है।