यूनियन कार्बाइड कचरा निपटान के लिए मप्र सरकार को 6 सप्ताह का समय

High court gives 6 weeks time to dispose of Union Carbide waste: मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने को लेकर विरोध के बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कचरा निपटान के लिए सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने मीडिया को भी यह निर्देश दिया कि वह यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट निपटान के बारे में मनगढंत और फर्जी खबरें न दें।