5 members of the same family died: एक ही सप्‍ताह में 10 लोगों की दम घुटने से हुई मौतों ने कश्‍मीर को दहलाकर रख दिया है। पिछले सप्‍ताह भी कुलगाम (Kulgam) में एक मां-बेटे की दम घुटने से मौत हो गई थी जबकि डोडा में 3 दोस्‍तों की और कल देर रात भी श्रीनगर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की दम घुटने (suffocation) से मौत हो गई।