Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पुणे से संदिग्ध आतंकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरकर को ATS ने किया गिरफ्तार, बना रहा था आतंकी हमलों की योजना

Advertiesment
हमें फॉलो करें Zubair Hungarkar

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पुणे , सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (23:58 IST)
महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने सोमवार को पुणे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया। मीडिया खबरों के मुताबिक उस पर पाकिस्तान के अलकायदा जैसे प्रतिबंधित संगठनों से कथित संबंध होने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में भूमिका निभाने का आरोप है। पिछले महीने से पुणे एटीएस की निगरानी में रहे जुबैर हंगरकर को गिरफ्तारी के तुरंत बाद अदालत में पेश किया गया।
ALSO READ: JDU के बाद RJD की बागियों पर बड़ी कार्रवाई, 27 नेताओं को पार्टी से निकाला
विशेष यूएपीए अदालत ने उसे 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस के अनुसार पुणे शहर के कोंढवा इलाके से गिरफ्तार किए गए आरोपी पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ALSO READ: अवैध शराब के विरुद्ध MP पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विभिन्न जिलों से ₹4.02 करोड़ से अधिक मूल्य की अवैध शराब जब्त
पुलिस ने अदालत को बताया कि जुबैर हंगरकर कथित तौर पर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल था और महाराष्ट्र और अन्य शहरों में आतंकी हमलों की योजना बना रहा था। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

महेन्द्र नागर को भाजपा ने पार्टी से निकाला, जमीन विवाद में किसान को कुचला था

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels