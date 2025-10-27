पुणे से संदिग्ध आतंकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरकर को ATS ने किया गिरफ्तार, बना रहा था आतंकी हमलों की योजना

महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने सोमवार को पुणे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया। मीडिया खबरों के मुताबिक उस पर पाकिस्तान के अलकायदा जैसे प्रतिबंधित संगठनों से कथित संबंध होने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में भूमिका निभाने का आरोप है। पिछले महीने से पुणे एटीएस की निगरानी में रहे जुबैर हंगरकर को गिरफ्तारी के तुरंत बाद अदालत में पेश किया गया।