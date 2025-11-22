Hanuman Chalisa

Delhi में ISI का हथियार मॉड्यूल ध्वस्त, 4 गिरफ्तार, बड़ी साजिश की थी तैयारी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 22 नवंबर 2025 (18:39 IST)
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) से समर्थित आपूर्तिकर्ता से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर भारत में संगठित अपराध गिरोहों को उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी हथियारों की आपूर्ति करने में शामिल था। मीडिया खबरों के मुताबिक बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही थी। 
10 नवंबर को दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर सीमावर्ती राज्यों तक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। 
 
कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर लगातार छापेमारी हो रही है, इसी क्रम में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ये नेटवर्क पकड़ा। पुलिस के मुताबिक यह नेटवर्क विदेशी हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से तस्करी के जरिए हासिल करता था और उनकी आपूर्ति दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश तथा पंजाब में गैंगस्टर को करता था।
मीडिया खबरों के मुताबिक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हाईटेक हथियार मंगवाकर लॉरेंस, गोगी जैसे गैंगस्टरों को सप्लाई करते थे। कुछ तस्कर दिल्ली में हथियार सप्लाई करने वाले हैं। इसके बाद रोहिणी एरिया में ट्रैप बिछाकर आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से तुर्की और चीन में बने 10 हाईटेक पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद किए। Edited by : Sudhir Sharma

