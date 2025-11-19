सउदी क्राउन प्रिंस पर मेहरबान हुए ट्रंप, खशोगी मर्डर पर सवाल पर पत्रकार को लगाई फटकार

Donald Trump News in Hindi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पर खासे मेहरबान रहे। उन्होंने खशोगी मर्डर पर सवाल के लिए एक अमेरिकी पत्रकार को जमकर फटकार लगाई।

2018 के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की व्हाइट हाउस की पहली यात्रा थी, लेकिन खशोगी की हत्या का मुद्दा इस मीटिंग पर हावी रहा। इस दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पत्रकार जमाल खशोगी की 2018 में हुई हत्या में अपनी किसी भी तरह की व्यक्तिगत भूमिका से साफ इनकार किया

उन्होंने कहा कि यह घटना सऊदी अरब के लिए बेहद दर्दनाक थी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि सरकार ने इस मामले की जांच में जरूरी और सही कदम। उठाए हैं। हमने अपनी प्रणाली में कई सुधार भी किए हैं ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। सऊदी सरकार का आधिकारिक रुख भी यही है कि यह हत्या कुछ ऐसे एजेंटों ने की, जो अपनी सीमा से बाहर जाकर काम कर रहे थे और इसका कोई आधिकारिक आदेश नहीं था। क्राउन प्रिंस ने घटना को एक दर्दनाक और बड़ी गलती बताया।

ट्रंप ने किया बचाव : पत्रकार जमाल खशोगी हत्याकांड के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप ने क्राउन प्रिंस का खुलकर बचाव किया। उन्होंने 2021 की उस अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से भी असहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि खशोगी की गिरफ्तारी या हत्या की मंजूरी खुद एमबीएस ने दी थी। ट्रंप ने कहा कि क्राउन प्रिंस को इस बारे में कुछ पता नहीं था।

ब्रूस पर क्यों बरसे ट्रंप : अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने एबीसी न्यूज की चीफ व्हाइट हाउस संवाददाता मैरी ब्रूस को जमकर फटकार लगाई। लगातार 3 कठिन सवालों के बाद ट्रंप ने उन्हें बहुत ही खराब रिपोर्टर करार दिया। ट्रंप ने पहले एबीसी को 'फेक न्यूज' बताया, फिर मैरी ब्रूस से कहा कि मुझे सवाल से समस्या नहीं है, आपकी एडिट्यूड से है। उन्होंने एबीसी न्यूज का ब्रॉडकास्ट लाइसेंस रद्द करने की धमकी भी दे डाली।

