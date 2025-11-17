शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा, बम धमाके, मीरपुर में आगजनी

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले वर्ष जुलाई में उनकी सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान किए गए ‘मानवता के विरुद्ध अपराधों’ के लिए सोमवार को एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई। शेख हसीना ने फैसले को पक्षपाती बताया है।

फैसले से पूर्व देश के कई इलाकों में हिंसा भड़क गई। देशभर में कारों में आगजनी की गई। महीनों तक चले मुकदमे के बाद अपने फैसले में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने 78 वर्षीय अवामी लीग नेता को हिंसक दमन का 'मास्टरमाइंड और प्रमुख सूत्रधार' बताया, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी।

इस दौरान कॉकटेल विस्फोट और सड़क जाम की घटनाएं देखने को मिली। इसके बाद देश के अलग-अलग इलाकों में सेना और पुलिस के अलावा सीमा रक्षकों की तैनाती करनी पड़ी।

इस दौरान लोगों ने कई जगहों पर पत्थर फेंककर राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। समाचार एजेंसी रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने रविवार को ढाका में कई जगहों पर बम धमाके की पुष्टि की है। समाचार एजेंसी रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने रविवार को ढाका में कई जगहों पर बम धमाके की पुष्टि की है।







#WATCH बांग्लादेश | ढाका में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई।



बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। यह उन पर महीनों से चल रहे मुकदमे का निष्कर्ष है जिसमें उन्हें पिछले साल छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह पर… pic.twitter.com/LHyPDJrseE — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025 सजा का ऐलान होते ही बजी तालियां बांग्लादेश में पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के साथ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पतन शुरू हुआ और उन्हें 5 अगस्त को देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसके तहत अंततः सोमवार को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-बांग्लादेश (आईसीटी-बांग्लादेश) ने उन्हें दोषी ठहराया और उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 5 में से दो मामले (हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए) मौत की सजा दी। वहीं, बाकी मामलों में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई।





ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। वहीं दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। Edited by : Sudhir Sharma