सऊदी अरब बस हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 17 नवंबर 2025 (16:28 IST)
Prime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मक्का से मदीना जा रही एक बस में आग लगने से उसमें सवार 42 लोगों की दर्दनाक मौत पर गहरा दुख प्रगट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट कर कहा, मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुर्घटना से मैं बेहद दुखी हूं, मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हरसंभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ भी निरंतर संपर्क में हैं।
 
खबरों के अनुसार, बस में सवार सभी लोग हैदराबाद के रहने वाले थे। मरने वालों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। 
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हरसंभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ भी निरंतर संपर्क में हैं। खबरों के अनुसार, बस में सवार सभी लोग हैदराबाद के रहने वाले थे। मरने वालों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं।
 
हादसे में हैदराबाद के रहने वाले एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। इस बीच पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हादसे का शिकार हुए लोग भारत से उमराह करने के लिए सऊदी अरब गए थे। घटना में शामिल बस में 46 लोग यात्रा कर रहे थे।
यह बस मदीना से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक तेल टैंकर से टकरा गई। इस दुर्घटना में केवल एक व्यक्ति जीवित बचा है और उसका अस्पताल में इलाज हो रहा है। घटना के बाद जेद्दा और रियाद के महावाणिज्य दूतावास और एंबेसी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।
Edited By : Chetan Gour

