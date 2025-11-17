Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






शेख हसीना पर फैसले से पहले बांग्लादेश में हिंसा, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश

Advertiesment
हमें फॉलो करें sheikh hasina

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

ढाका , सोमवार, 17 नवंबर 2025 (09:47 IST)
Bangladesh Violence : पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसा भड़क गई। अंतरिम सरकार ने हिंसा करने वालों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए हैं।
 
पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) में आज फैसला आना है। फैसले को देखते हुए हसीना की पार्टी आवामी लीग ने किया देश व्यापी बंद का ऐलान किया है। हालांकि यूनुस सरकार ने आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा रखा है। बांग्लादेश में हाई अलर्ट है। देश में सुरक्षा व्यवस्था सख्‍त कर दी गई है। 
 
देर रात आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने राजधानी ढाका में बसों और सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। कई अन्य जिलों में भी हिंसक प्रदर्शन की खबरे हैं। हिंसा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्‍त कर दी गई है। 
 
शेख हसीना ने अपने खिलाफ फैसला आने से पहले रविवार रात को सोशल मीडिया पर ऑडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने अपनी पार्टी अवामी लीग के समर्थकों से सरकारी प्रतिबंध के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए कहा है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं जिंदा रहूंगी और लोगों के लिए लड़ूंगी।
 
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई के लिए मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप लगे हैं। इसके लिए उनके खिलाफ ढाका में मुकदमा चल रहा है। हसीना ने कहा है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

रोहिणी आचार्य के अपमान पर लालू परिवार में बवाल, 3 और बेटियों ने छोड़ा घर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels