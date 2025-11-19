Festival Posters

चलती बस में नेशनल शूटर से छेड़छाड़, पुलिस देख महिला ने बदमाशों को सिखाया सबक

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर (मध्यप्रदेश) , बुधवार, 19 नवंबर 2025 (11:46 IST)
National shooter molested in bus : पुणे जा रही एक निजी ट्रेवल्स की बस में नेशनल शूटर से छेड़छाड़ का शर्मनाक मामला सामने आया है। पुणे की यह पीड़िता मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने आई थी। वह भोपाल से इंदौर होते हुए पुणे लौटने के लिए निजी बस में सवार हुई थी। आरोप है कि बस में चढ़ते समय कंडेक्टर ने उनके साथ छेड़छाड़ की। रास्‍तेभर किसी ने मदद नहीं की। महिला शूटर के विरोध करने पर ड्राइवर भी युवती पर भड़क गया। इंदौर में जब महिला ने पुलिस की चेकिंग देखी तो उसे हिम्‍मत आई और उसके बाद शूटर ने कंडेक्टर और ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। हंगामे के बाद दोनों कर्मचारी बस को सड़क पर ही छोड़कर फरार हो गए।

खबरों के अनुसार, सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात पुणे जा रही एक निजी ट्रेवल्स की बस में नेशनल शूटर से छेड़छाड़ का शर्मनाक मामला सामने आया है। पुणे की यह पीड़िता मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने आई थी। वह भोपाल से इंदौर होते हुए पुणे लौटने के लिए निजी बस में सवार हुई थी।

आरोप है कि बस में चढ़ते समय कंडेक्टर ने उनके साथ छेड़छाड़ की। रास्‍तेभर किसी ने मदद नहीं की। महिला शूटर के विरोध करने पर ड्राइवर भी युवती पर भड़क गया। इंदौर में जब महिला ने पुलिस की चेकिंग देखी तो उसे हिम्‍मत आई और उसके बाद शूटर ने कंडेक्टर और ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। हंगामे के बाद दोनों कर्मचारी बस को सड़क पर ही छोड़कर फरार हो गए।
इंदौर पुलिस के मुताबिक, पुणे की रहने वाली शूटर हाल ही में एक राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता के लिए भोपाल पहुंची थी। वह सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी से इंदौर होते हुए पुणे लौटने के लिए निजी बस में सवार हुई थी।
नेशनल शूटर ने आरोप लगाया है कि कंडेक्टर ने उसका टिकट पूछने के बहाने उसे बैड टच किया। यात्रियों और महिला खिलाड़ी ने शिकायत की कि ड्राइवर और कंडेक्टर दोनों नशे की हालत में थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। महिला खिलाड़ी ने टीआई नीरज बिरथरे को घटना की जानकारी दी और लिखित आवेदन सौंपा। बाद में एक नया ड्राइवर भेजा गया, तब जाकर बस पुणे के लिए रवाना हो सकी।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यह हाल के दिनों में निजी बसों में छेड़छाड़ की दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले 6 नवंबर को हंस ट्रेवल्स की बस में भी एक युवती से छेड़छाड़ हुई थी।
