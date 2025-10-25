ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाला चंद घंटों में गिरफ्तार, CM डॉ. यादव बोले- महिला सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

आरोपी हुआ गिरफ्तार

इस मामले को लेकर इंदौर के एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के सुरक्षा अधिकारी द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके 2 प्लेयर के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। इस पर केस दर्ज कर आरोपी की तत्काल तलाश शुरू कर दी गई। आरोपी की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाले गए। इसके बाद चौतरफा ऑपरेशन चलाकर 6 घंटे में उसे गिरफ्तार कर लिया।दूसरी ओर मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह इंदौर और देश के लिए शर्मनाक है। हमने संबंधित अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ऐसी घटना को रोकने के लिए सख्त सजा देकर एक उदाहरण स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है।