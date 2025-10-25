सातारा डॉक्टर सुसाइड केस, किसके दबाव में थी डॉक्टर संपदा, रेप का आरोपी SI गोपाल अब भी फरार

Satara doctor Sampada suicide case: सातारा जिले में फलटन के सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर संपदा मुंडे के सुसाइड मामले से जुड़ी परतें एक एक कर खुल रही हैं। परिजनों के मुताबिक संपदा पर गलत रिपोर्ट तैयार करने के लिए पुलिस और राजनीतिक दबाव था। डॉक्टर की आत्महत्या के पीछे धमकी, मानसिक तनाव, दुष्कर्म जैसे कारण बताए जा रहे हैं।

एसआई बदने फरार : डॉ. मुंडे ने अपनी हथेली पर मराठी में लिखे सुसाइट नोट में आरोप लगाया है कि पुलिस एसआई गोपाल बदने ने 5 महीने में उसके साथ चार बार दुष्कर्म किया है। हालांकि मुख्‍यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने आरोपी पीएसआई को निलंबित करने के आदेश दिए हैं, लेकिन यह पुलिस अधिकारी अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस ने डॉक्टर के मकान मालिक के बेटे प्रशांत बनकर को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर डॉक्टर को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। ALSO READ: हथेली पर सुसाइड नोट लिखकर फंदे पर झूल गई सतारा की डॉक्टर, SI कर रहा था यौन उत्पीड़न डॉ. मुंडे ने अपनी हथेली पर मराठी में लिखे सुसाइट नोट में आरोप लगाया है कि पुलिस एसआई गोपाल बदने ने 5 महीने में उसके साथ चार बार दुष्कर्म किया है। हालांकि मुख्‍यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने आरोपी पीएसआई को निलंबित करने के आदेश दिए हैं, लेकिन यह पुलिस अधिकारी अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस ने डॉक्टर के मकान मालिक के बेटे प्रशांत बनकर को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर डॉक्टर को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है।

क्या है परिजनों का आरोप : डॉक्टर के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि उन पर झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के लिए पुलिस और राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा था। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि प्रशांत बनकर का कथित तौर पर पीएसआई गोपाल बदने और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ नजदीकी संबंध था। आरोप है कि ये सब मिलकर डॉक्टर पर दबाव बना रहे थे। डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में प्रशांत पर मानसिक शोषण करने और बार-बार रूम खाली करने की धमकी देने का आरोप लगाया था।

डॉक्टर ने डीसीपी को लिखा था खत : परिजनों के अनुसार, डॉक्टर ने आत्महत्या से कुछ समय पहले (19 जून को) फलटन के डीएसपी को भी एक पत्र लिखकर गोपाल और प्रशांत पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे और जांच की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्‍स में यह भी खुलासा हुआ है कि कथित तौर पर एक सांसद के पीए द्वारा बार-बार फोन करके डॉक्टर पर दबाव डाला जा रहा था।

इस बीच, राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रूपाली चाकणकर ने मामले की सघन और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। कुछ नेताओं ने मामले की एसआईटी जांच की भी मांग की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी एसआई गोपाल और प्रशांत बनकर के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala