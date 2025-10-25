चिकोटी काटी, कोहनी मारी, Nitin Gadkari के सामने लड़ पड़ीं 2 महिला अधिकारी, वीडियो वायरल

ऑरेंज साड़ी में शोभा मधाले ने ग्रे साड़ी पहनी सुचिता जोशी को धक्का दिया। इस धक्का-मुक्की में सोफे पर पानी गिर गया। आरोप है कि मधाले ने जोशी के हाथ पर चिकोटी भी काटी और कोहनी से धक्के भी दिए। यह पूरा वाकया एक वीडियो में कैद हो गया है जो अब वायरल हो रहा है। दोनों के इस व्यवहार से पद की छवि धूमिल होने के कारण सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग उठ रही है। Edited by : Sudhir Sharma