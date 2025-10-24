सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से बचने के लिए इंदौरी करेंगे दक्षिण अफ्रीका का समर्थन

इंदौर में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच का विजेता सेमीफाइनल में भिड़ेगा भारत से

AUSvsSA भारत कल न्यूजीलैंड को 53 रनों से हराकर महिला एकदिवसीय विश्वकप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है।सेमीफाइनल की चौथी टीम होने के कारण उसको अब इस बात का इंतजार करना है कि लीग मैचों के खत्म होने के बाद अंक तालिका की शीर्ष टीम कौन सी है। फिलहाल अविजित ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है और पहला मैच गंवाने वाली दक्षिण अफ्रीका दूसरे पर। भारत का मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जाने वाले इस लीग मैच के विजेता से ही होना है।





ऑस्ट्रेलिया अगर यह मैच जीत जाती है तो भारत को ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेलना होगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका यह मैच जीत जाती है तो भारत को दक्षिण अफ्रीका से सेमीफाइनल खेलना होगा। ऐसे में भारत और भारतीय फैंस यही चाहेंगे की पीली जर्सी वाली टीम नॉक आउट में जितना देर से मिले उतना सही। इस ही कारण कल सबसे स्वच्छ शहर में दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए जोरदार समर्थन मिलने की संभावना है।





ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद होगी कि उनकी कप्तान एलिसा हीली फिट होकर इस मैच में खेलने के लिए तैयार होगी। कप्तान, सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर की तिहरी भूमिका निभाने वाले हीली को बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले अभ्यास के दौरान पिंडली में चोट लग गई थी। ताहलिया मैकग्रा की कप्तानी में सात बार की चैंपियन टीम ने इस मैच में बड़ी जीत हासिल की थी।





दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से मिली करारी हार के बाद शानदार वापसी करके लगातार पांच मैच जीतकर विरोधी टीमों के पास स्पष्ट संदेश पहुंचा दिया है। ऐसे में 35 वर्षीय हीली की फिटनेस इस चुनौती से निपटने के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वह टूर्नामेंट में बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर रही हैं।





हीली ने भारत और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार मैच में शतक बनाए, जिससे वह दो मैच कम खेलने के बावजूद भारत की स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल के बाद मौजूदा टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में तीसरे स्थान पर काबिज है।







India will play their Semi Final against Australia or South Africa. pic.twitter.com/sTlpMZExCc — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 23, 2025 ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में जिस तरह की गहराई है और जिस तरह से उनके पास तेज और स्पिन गेंदबाजों की भरमार है, उसे देखते हुए दक्षिण अफ्रीका को उसे हराने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।



इंग्लैंड के खिलाफ हीली की अनुपस्थिति के कारण बल्लेबाजी क्रम में काफी बदलाव करना पड़ा, लेकिन एनाबेल सदरलैंड और एशले गार्डनर के बीच 180 रन की अटूट साझेदारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच आसानी से जीता।ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में जिस तरह की गहराई है और जिस तरह से उनके पास तेज और स्पिन गेंदबाजों की भरमार है, उसे देखते हुए दक्षिण अफ्रीका को उसे हराने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।

दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की गहराई से अच्छी तरह वाकिफ होंगी और उन्हें अपनी तेज गेंदबाज मारिजाने काप से यादगार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।





काप ने अब तक छह विकेट लेकर और दो अर्धशतक लगाकर अपनी ऑलराउंडर भूमिका बखूबी निभाई है। लेकिन सलामी बल्लेबाज़ वोल्वार्ड्ट, ताज़मिन ब्रिट्स और शीर्ष क्रम की बल्लेबाज़ सुने लुस की तिकड़ी को ज़्यादातर रन बनाने होंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी में ऑस्ट्रेलिया की तरह गहराई नहीं है।





टीम इस प्रकार हैं:



ऑस्ट्रेलिया: एलिसा हीली (कप्तान और विकेटकीपर), डार्सी ब्राउन, एशले गार्डनर, किम गर्थ, हीथर ग्राहम, अलाना किंग, फोबे लिचफील्ड, ताहलिया मैकग्रा, सोफी मोलिनी, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम।





दक्षिण अफ्रीका: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), एनेके बॉश, तज़मिन ब्रिट्स, नादिन डी क्लर्क, एनेरी डर्कसेन, सिनालो जाफ्ता, मारिज़ैन काप, अयाबोंगा खाका, मसाबाता क्लास, सुने लुस, कराबो मेसो, नॉनकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुखुने, क्लोमिसो थंगारियोन।





मैच का समय- दोपहर 3 बजे



कहां देखें- स्टार स्पोर्ट्स या जियो हॉटस्टार पर

