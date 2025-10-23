नए MY Hospital के डिजाइन को मंजूरी, 1700 बिस्तरों का होगा नया अस्‍पताल, 3 साल में बनेगा, ये होगी खासियत

नई डिजाइन को मिली मंजूरी : इंदौर शहर में एमवायएच अस्पताल के नए भवन को लेकर भोपाल में हुई बैठक में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में प्रारंभिक ड्राइंग डिजाइन को अनुमति दी गई है। एमवायएच में बढ़ती मरीज संख्या देखते हुए 1450 के बजाय इसे 1650 से 1700 बिस्तरों की सुविधा के साथ विकसित करने पर सहमति बनी है। बता दें कि प्रारंभिक डिजाइन अनुसार इसे तीन ब्लॉक में बनाया जाना है। हर ब्लॉक में अलग-अलग सुविधाएं रहेंगीं। वर्कऑर्डर के बाद से 3 साल में इसे पूर्ण करने का टारगेट रखा गया है।

ALSO READ: एक ही कंपनी को सफाई, सुरक्षा, पेस्ट कंट्रोल का ठेका, हर महीने डेढ़ करोड़ खर्च, 20 लाख में भगाए 150 चूहे, सो रहा एमवाय

75 साल पुराना है भवन: बता दें कि पिछले दिनों हुए चूहा कांड के बाद 75 साल पुराने एमवायएच भवन के जर्जर होने की स्थिति को लेकर शासन स्तर पर जानकारी पहुंची थी। इसके बाद इस कार्य को तेजी से पूरा करने को लेकर शासन व विभाग ने प्रयास शुरू किए हैं। दो बच्‍चों की मौत ने एमवाय अस्‍पताल की पूरे देश में साख खराब कर दी थी। अब प्रशासन यहां कई तरह के बदलावों पर काम कर रहा है।

ALSO READ: एमवाय अस्‍पताल ने छुपाई अपनी करतूत, फोटो में सामने आया चारों अंगुलिया खा गए चूहे, जयस ने लगाया बड़ा आरोप

नए भवन के लिए एमवायएच में जगह चयन के बाद अब अतिक्रमण व पुराने भवन आदि को लेकर भी कार्य शुरू किया जाएगा। बता दें कि एमवाय अस्‍पताल के आसपास कई तरह का अतिक्रमण है, जिन्‍हें प्रशासन ने चिन्‍हित किया है। जल्‍द ही इन अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

