ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़छाड़ से इंदौर शर्मसार, हादसे का जिम्मेदार कौन?

women cricketers molested in Indore

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (14:06 IST)
Indore News in hindi : इंदौर में एक शख्‍स ने वर्ल्ड कप खेलने आई आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की शर्मनाक घटना को अंजाम दे डाला। विजय नगर में होटल रेडिसन ब्‍लू के पास हुई घटना से क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी अकील को गिरफ्तार कर लिया है। आईसीसी और बीसीसीआई के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी इस घटना को गंभीरता ले लिया है। ALSO READ: इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से छेड़छाड़, आरोपी अकील गिरफ्तार, CCTV कैमरे में कैद हुआ आरोपी
 
क्‍या है पूरा घटनाक्रम : पुलिस ने बताया कि घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे खजराना रोड की है। आस्ट्रेलिया की दोनों महिला क्रिकेटर कैफे (द नेबरहुड) जा रहीं थी। होटल से करीब 500 मीटर (खजराना रोड) ही पहुंची थी कि सफेद शर्ट और काली कैप लगाए बाइक सवार पीछा करने लगा। उसने तेजी से आकर एक महिला क्रिकेटर को गलत तरीके से छू लिया। इस घटना से दोनों खिलाड़ी सहम गई और तुरंत आस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस से संपर्क करने का प्रयास किया। उन्होंने लाइव लोकेशन भेजकर मदद मांगी। संदेश मिलते ही डैनी सिमंस ने तुरंत टीएसएलओ दिपिन चक्रवर्ती और सुमति चंद्रा से संपर्क कर मदद के लिए कार रवाना कर दी।
 
गनीमत रही कि सड़क से गुजर रहे खिलाड़ियों को असहज देखकर एक कार सवार व्यक्ति आगे आया और उनकी मदद की। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों से बात कर पुलिस अफसरों को फोन कर घटना बताई। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने मनचले की बाइक के नंबर नोट कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 74 और धारा 78 के तहत मामला दर्ज किया है। उस पर पहले भी छेड़छाड़, हमला, लूट और डकैती जैसे कई मामले दर्ज है।
 
घटना से उठे सवाल : खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस के साथ ही इंदौर पुलिस की भी थी। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने खिलाड़ियों की सुरक्षा में लापरवाही बरती और यह शर्मनाक घटना हो गई। घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि 8 बार स्वच्छता में नंबर वन रहा यह शहर अपने अतिथियों की सुरक्षा में क्यों विफल रहा? होटल के बाहर निकलीं खिलाड़ियों के साथ सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे? इंदौरवासी भी इस घटना से बेहद क्षुब्ध नजर आ रहे हैं। सभी जानना चाहते हैं कि गिलती किसकी है? चूक कहां और क्यों हुई?  
 
बीसीसीआई करेगा सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा : बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण और देश की छवि को धूमिल करने वाली घटना बताया। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने पर इंदौर पुलिस की भी सराहना की। 
 
बीसीसीआई ने भी सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करने का फैसला किया है। एमपीसीए के अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया ने घटना पर माफी मांगते हुए कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से मन अत्यंत व्यथित, स्तब्ध और दुखी है।
