Weather Update : मौसम ने फिर ली करवट, छठ पर्व पर किन राज्‍यों में होगी बारिश, MP के कई हिस्‍सों में झमाझम

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (13:31 IST)
Weather Update News : बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन (अवदाब) के सक्रिय होने से देश के कई राज्‍यों में बारिश का नया दौर शुरू हो गया है। आज से सिस्टम का असर और बढ़ेगा। इस दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास और राजधानी भोपाल में बारिश हो रही है। इससे ठंडक और बढ़ गई। प्रदेश में मानसून 16 जून को सक्रिय हुआ था और 13 अक्टूबर को विदाई ली, फिर भी अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में चक्रवात का खतरा बना हुआ है। ऐसे में लगता है छठ महापर्व पर कई राज्यों में मौसम खलल डाल सकता है।

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में चक्रवात का खतरा बना हुआ है। 27 अक्टूबर से दिल्ली-एनसीआर, उत्‍तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर से चार दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 26 तारीख तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उसके बाद प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

बिहार में भी 29 से 31 अक्टूबर के बीच हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। 29 और 30 अक्टूबर को झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है। ओडिशा में 27 से 29 अक्टूबर तक भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है। केरल में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली-एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। मध्यप्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक बारिश का दौर रहेगा। तापमान भी 3 डिग्री तक कम रह सकता है।
इस वर्ष मध्यप्रदेश में मानसून ने शानदार प्रदर्शन किया। भोपाल और ग्वालियर समेत 30 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई। ऐसे में लगता है छठ महापर्व पर कई राज्यों में मौसम खलल डाल सकता है।
