Weather Update : उत्‍तर भारत में ठंड ने दी दस्‍तक, कैसी है दिल्‍ली की हवा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (11:15 IST)
Weather Update News : देशभर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। उत्तर भारत में ठंडी हवाओं ने सर्दी का अहसास बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी आज कोहरे की चपेट में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के साथ दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में आंकी गई। दक्षिण और पूर्वी राज्यों में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई, जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शिमला में हाल ही में ओलावृष्टि और कांगड़ा, सुंदरनगर और भुंतर में गरज के साथ बारिश हुई थी।

दक्षिण और पूर्वी राज्यों में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र की वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) के पूर्वानुमानों से ही संकेत मिल चुका था कि दिल्ली का एक्यूआई आज बहुत खराब श्रेणी में बना रहेगा, जिसके बाद अगले 6 दिन तक यह ‘खराब’ और ‘बहुत खराब’ के बीच रह सकता है।

तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। आने वाले दिनों में दक्षिणी राज्यों में बारिश का दौर और तेज हो सकता है। 27 से 29 अक्टूबर के बीच ओडिशा के तटीय जिलों में बारिश की संभावना जताई है।
पश्चिम बंगाल में भी 28 से 30 अक्टूबर के बीच दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, मेदिनीपुर और कोलकाता में बारिश की संभावना है। गोवा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मध्य भारत के छत्तीसगढ़, विदर्भ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिनों तक बारिश की उम्मीद है।
हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसके कारण तापमान में गिरावट आई। शिमला में हाल ही में ओलावृष्टि और कांगड़ा, सुंदरनगर और भुंतर में बारिश हुई थी। मुंबई में आज और कल बिजली कड़कने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ तूफान आने का अनुमान है।
