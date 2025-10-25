dipawali

बिहार में आज से छठ पूजा, अमित शाह और तेजस्वी करेंगे चुनाव रैलियां

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (08:14 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार और उत्तरप्रदेश समेत संपूर्ण उत्तर भारत छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस 4 दिवसीय पर्व को लेकर सियासी दलों में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। पल पल की जानकारी...


08:37 AM, 25th Oct
गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सभी को छठ पूजा के नहाय-खाय की सभी को शुभकामनाए दी। उन्होंने छठी मैया से सभी के सुख और समृद्धि की प्रार्थना की।

07:42 AM, 25th Oct
इस बार छठ पूजा पर्व का पहला दिन नहाय खाय 25 अक्टूबर 2025 को है। इसके बाद 26 को खरना, 27 को संध्या अर्घ्य और 28 को उषा अर्घ्य और पारण होगा। ALSO READ: History of Chhath Puja: छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, जानिए संपूर्ण इतिहास के साथ पौराणिक कथा, चौंक जाएंगे आप

07:40 AM, 25th Oct
-महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी राज्य में 4 चुनावी रैलियां करेंगे।
-दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात।
-केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिहार के खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में चुनावी सभाएं करेंगे।

07:40 AM, 25th Oct
बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे सत्ता के भूखे नहीं हैं। उनके लिए आत्मसम्मान और सिद्धांत सर्वोपरि हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में लौटने से बेहतर वे मौत को चुनेंगे। ALSO READ: सत्ता का भूखा नहीं, RJD में लौटने से बेहतर मौत चुनूंगा, तेज प्रताप की खरी खरी

