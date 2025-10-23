Weather Update News : बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिससे मौसम में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कुछ राज्यों में बारिश की चेतावनी दी है। मध्यप्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में बारिश की संभावना है। दिवाली के बाद से दिल्ली की आबोहवा काफी खराब है, यहां का AQI काफी बुरी स्थिति में हैं तो वहीं दूसरी ओर बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह दिल्ली एक बार फिर से गर्म होने लगी है।
दिल्ली में आज हल्की धुंध देखी गई है और आने वाले दिनों में इसमें अब इजाफा देखने को मिलेगा। मध्यप्रदेश के 19 जिलों इंदौर, धार, झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में आज बारिश की संभावना जताई गई है।
इसके अलावा, पूर्वोत्तर राजस्थान और उसके आसपास ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ऊपर भी इसी तरह का सिस्टम सक्रिय है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है।
हिमाचल के शिमला, मनाली, केलांग, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिलों में बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान तेजी से गिरा है। लाहौल-स्पीति के ताबो में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। उत्तराखंड में देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है।
उत्तर प्रदेश में इन दिनों दिन में उमस और रात में हल्की ठंड का दौर चल रहा है। बिहार में भी मौसम सामान्य है। गुजरात, दमन, दादरा और नगर हवेली में 25 अक्टूबर तक हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं।
