Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Weather Update : दिल्ली-NCR में बढ़ा प्रदूषण, इन राज्‍यों में बारिश का अलर्ट

Advertiesment
हमें फॉलो करें Weather Updates

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (13:29 IST)
Weather Update News : बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिससे मौसम में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कुछ राज्यों में बारिश की चेतावनी दी है। मध्यप्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में बारिश की संभावना है। दिवाली के बाद से दिल्ली की आबोहवा काफी खराब है, यहां का AQI काफी बुरी स्थिति में हैं तो वहीं दूसरी ओर बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह दिल्ली एक बार फिर से गर्म होने लगी है।

दिल्ली में आज हल्की धुंध देखी गई है और आने वाले दिनों में इसमें अब इजाफा देखने को मिलेगा। मध्यप्रदेश के 19 जिलों इंदौर, धार, झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में आज बारिश की संभावना जताई गई है।
ALSO READ: weather update : तमिलनाडु में साइक्लोन अलर्ट, इन राज्यों IMD ने दी भारी बारिश की चेतावनी
इसके अलावा, पूर्वोत्तर राजस्थान और उसके आसपास ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ऊपर भी इसी तरह का सिस्टम सक्रिय है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है।

हिमाचल के शिमला, मनाली, केलांग, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिलों में बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान तेजी से गिरा है। लाहौल-स्पीति के ताबो में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। उत्तराखंड में देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है।
ALSO READ: Weather Update : मानसून लौटने के बाद भी इन राज्यों के लिए बढ़ाएगा मुश्किल, IMD ने 11 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
उत्तर प्रदेश में इन दिनों दिन में उमस और रात में हल्की ठंड का दौर चल रहा है। बिहार में भी मौसम सामान्य है। गुजरात, दमन, दादरा और नगर हवेली में 25 अक्टूबर तक हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Bihar : महागठबंधन का बड़ा एलान, तेजस्वी सीएम फेस, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम उम्मीदवार

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels