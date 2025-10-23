Weather Update News : बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिससे मौसम में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कुछ राज्यों में बारिश की चेतावनी दी है। मध्यप्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में बारिश की संभावना है। दिवाली के बाद से दिल्ली की आबोहवा काफी खराब है, यहां का AQI काफी बुरी स्थिति में हैं तो वहीं दूसरी ओर बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह दिल्ली एक बार फिर से गर्म होने लगी है।



