फेल हो गया यूपीआई पेमेंट, समोसा बेंचने वाले ने पकड़ी यात्री की कॉलर, वीडियो वायरल

Jabalpur news in hindi : दिवाली और छठ पूजा से पहले देशभर के रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर लोग उस समय हैरान रह गए जब एक समोसा बेचने वाले ने ऑनलाइन पेमेंट फेल होने पर एक यात्री को ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया। उसने यात्री की कॉलर पकड़कर उसकी घड़ी छीन ली। घटना कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि यात्री का डिजिटल पेमेंट सिस्टम फेल होने पर समोसा बेचने वाला उसे पकड़ लेता है और पैसे देने के लिए मजबूर करता है। इस बीच यात्री की ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने लगती है। इस पर यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी स्मार्ट वॉच समोसा बेचने वाले को दे देता है।

इसके बाद वेंडर ने उसे समोसे की दो प्लेट दीं और यात्री ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ पड़ा। उसे ट्रेन पकड़ने जाने दिया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। रेलवे स्टेशनों पर पैसेंजर सेफ्टी और वेंडर के बर्ताव पर गंभीर सवाल खड़े किए गए।

Shameful incident at Jabalpur , Railway Station



A passenger asked for samosas, PhonePe failed to pay, and the train started moving. Over this trivial matter, the samosa seller grabbed the passenger's collar, accused him of wasting time, and forced the money/samosa. The passenger… pic.twitter.com/Xr7ZwvEVY2 — Honest Cricket Lover (@Honest_Cric_fan) October 18, 2025

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद, DRM जबलपुर ने मामले की जांच की। जांच में पता चला कि यह घटना 17 अक्टूबर को जबलपुर रेलवे स्टेशन पर हुई थी। आरोपी वेंडर की पहचान हो गई है। आरपीएफ ने उस पर केस किया है और उसे हिरासत में ले लिया है। वेंडर का वेंडिंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है।

