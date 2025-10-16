MP: छात्राओं के वीडियो बनाने वाले एबीवीपी के 3 छात्र गिरफ्तार

मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के एक सरकारी महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए तैयार हो रही छात्राओं के कथित तौर पर छिपकर वीडियो बनाने के आरोप में तीन विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्य बताए गए हैं जबकि एक आरोपी के संगठन का नगर मंत्री होने का दावा किया गया है।
इन सभी की उम्र 20 से 22 के बीच है। पुलिस के मुताबिक यह घटना जिले के भानपुरा स्थित शासकीय महाविद्यालय में मंगलवार को हुई और प्रभारी प्राचार्य की लिखित शिकायत के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की।