कतर के अमीर ने क्यों नहीं उड़ने दिया ट्रंप का विमान, एयरफोर्स वन पर जा पहुंचे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (12:45 IST)
Trump airforce one : अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान मलेशिया शिखर सम्मेलन के रास्ते में ईंधन भरवाने के लिए कतर में रुका था। तभी कतर के अमीर ने ट्रंप के उड़ान को रोक दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप से मुलाकात होने के बाद ही वे एयरफोर्स वन उड़ान भरने की इजाजत देंगे। ALSO READ: कनाडा पर भारी पड़ी विज्ञापन पर ट्रंप की नाराजगी, लगा 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ
 
इसके बाद कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी एयरफोर्स वन में पहुंचे और ट्रंप से खास मुलाकात की। ट्रंप ने विमान में दोनों नेताओं का स्वागत किया।
 
कतर के अमीर ने कहा कि जैसे ही मुझे पता चला कि ट्रंप ईंधन भराने आ रहा है, मैंने कहा कि मैं उन्हें तब तक उड़ान भरने नहीं दूंगा जब तक मैं आकर उन्हें हेलो न कह दूं। वहीं ट्रंप ने जवाब में कहा कि अमीर दुनिया के महान शासकों में से एक हैं।
 
ट्रंप ने कतर के नेताओं के साथ बातचीत में कहा कि हमने बीते एक साल में साथ मिलकर बहुत कुछ किया है। जो हासिल हुआ है, वह अविश्वसनीय है। मिडिल ईस्ट में शांति और इसमें कतर की भूमिका बहुत बड़ी रही है। मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूं।
 
कतर के अमीर थानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, यह मुलाकात मध्य-पूर्व में शांति प्रयासों की समीक्षा करने और गाजा युद्ध खत्म करने की कोशिशों को मजबूत करने का अच्छा अवसर रही। दोनों की यह मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो इसी सप्ताह इजरायल पहुंचे थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इजरायल समझौते की शर्तों का पालन कर रहा है। उन्होंने दूसरे चरण की रूपरेखा पर भी चर्चा की।
edited by : Nrapendra Gupta

