कतर के अमीर ने क्यों नहीं उड़ने दिया ट्रंप का विमान, एयरफोर्स वन पर जा पहुंचे

कतर के अमीर थानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, यह मुलाकात मध्य-पूर्व में शांति प्रयासों की समीक्षा करने और गाजा युद्ध खत्म करने की कोशिशों को मजबूत करने का अच्छा अवसर रही। दोनों की यह मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो इसी सप्ताह इजरायल पहुंचे थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इजरायल समझौते की शर्तों का पालन कर रहा है। उन्होंने दूसरे चरण की रूपरेखा पर भी चर्चा की।
سعيد بلقائكم صديقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بمناسبة مروركم والوفد المرافق ببلادنا ضمن جولتكم الآسيوية، فقد كانت فرصة طيبة لمناقشة خطط السلام في الشرق الأوسط، ومتابعة تثبيت اتفاق إنهاء الحرب في غزة، والحديث عن آفاق التعاون الاستراتيجي الذي يجمع بلدينا الصديقين. pic.twitter.com/q4S02fnTHI— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 25, 2025