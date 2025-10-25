Biodata Maker

मुशर्रफ ने अमेरिका को सौंप दी थी परमाणु हथियारों की चाबी, पूर्व CIA अफसर का खुलासा

वॉशिंगटन , शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (13:09 IST)
Pakistan nuclear weapons : पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन किरियाको ने दावा किया कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका को अरबों डॉलर के बदले परमाणु हथियारों की चाबी सौंप दी थी। इससे बदले पाकिस्तान को लाखों डॉलर मिले थे। उन्होंने कहा कि 2002 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका थी। ALSO READ: पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा अपना खास दूत, रिश्तों में सुधार के संकेत
 
किरियाको ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि पाकिस्तानी सरकार के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ थे और देखिए, ईमानदारी से कहें तो अमेरिका तानाशाहों के साथ काम करना पसंद करता है। क्योंकि तब आपको जनता की राय और मीडिया की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए हमने मुशर्रफ को खरीद लिया। मुशर्रफ ने अमेरिका को अपनी मनमानी करने दी।
 
पूर्व सीआईए अधिकारी ने  कहा कि हमने लाखों-करोड़ों डॉलर की सहायता दी, चाहे वह सैन्य सहायता हो या आर्थिक विकास सहायता। हम मुशर्रफ से नियमित रूप से, हफ्ते में कई बार मिलते थे और असल में वह हमें जो कुछ भी करना चाहते थे, करने देते थे। ALSO READ: अफगानिस्तान ने उठाया भारत जैसा कदम, पानी के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान
 
किरियाकोउ ने कहा कि मुशर्रफ ने सिर्फ सेना को खुश रखा और भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां करते हुए आतंकवाद-रोधी अभियानों में अमेरिका का साथ देने का दिखावा किया। सेना को अल-क़ायदा की परवाह नहीं थी। उन्हें भारत की परवाह थी। इसलिए सेना को खुश रखने और कुछ चरमपंथियों को खुश रखने के लिए, उन्हें आतंकवाद-रोधी अभियानों में अमेरिका के साथ सहयोग करने का दिखावा करते हुए भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने का दोहरा जीवन जीने देना पड़ा।
 
इसी तरह, किरियाको ने भुट्टो के साथ मैरी एंटोनेट के साथ एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने भुट्टो से पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी द्वारा 'फिर से' एक बेंटले कार खरीदने की शिकायत की। जब बेनजीर भुट्टो दुबई में रह रही थीं, तो मैं एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ उनसे मिलने गया था।

वह खाड़ी तट पर स्थित 50 लाख डॉलर के एक महल में रहती थीं। हम घर के सामने वाले कमरे में बैठे थे, तभी हमें एक कार के रुकने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा कि हे भगवान, अगर वह एक और बेंटले लेकर घर आए, तो मैं उन्हें मार डालूंगी!
