Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






भारतीयों से नफरत करते हैं जोहरान ममदानी, ट्रंप के बेटे का दावा

Advertiesment
हमें फॉलो करें zohran mamdani

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

न्यूयार्क , बुधवार, 19 नवंबर 2025 (10:48 IST)
Johran Mamdani news in hindi : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी पर बड़ा हमला करते हुए दावा किया कि वे भारतीयों से नफरत करते हैं। उन्होंने ममदानी को यहूदियों से भी नफरत करने वाला बताया।
 
एरिक ने एक साक्षात्कार में दावा किया कि ममदानी कम्यूनिस्ट है और वे इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की भी इच्छा रखते हैं।
 
उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क जैसा शहर दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन अब शहर को एक समाजवादी, कम्युनिस्ट जैसा नेता मिल गया है। वह नेतन्याहू को गिरफ्तार करना चाहता है, यहूदियों से नफरत करता है, भारतीय समुदाय को पसंद नहीं करता और पुलिस की फंडिंग कम करना चाहता है। इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। ये बहुत दुखद है।
 
एरिक ने ममदानी को सलाह देते हुए कहा कि नए मेयर को बस सुरक्षित सड़कें, साफ-सफाई और उचित टैक्स पर ध्यान देना चाहिए, ताकि शहर अपने आप आगे बढ़े। 
 
कौन हैं जोहरान ममदानी : 34 साल के जोहरान ममदानी भारतीय-अमेरिकी फिल्ममेकर मीरा नायर और लेखक महमूद मामदानी के बेटे हैं। वे एक समाजवादी नेता हैं और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका से जुड़े हुए हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर बन गए हैं। 

गौरतलब है कि हाल ही न्यूयॉर्क में हुए चुनाव में ट्रंप के विरोध के बाद भी ममदानी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। चुनाव प्रचार के दौरान ममदानी ने कहा था कि अगर वे निर्वाचित होते हैं तो वे राष्ट्रपति ट्रंप की संघीय निधि में कटौती की धमकियों से नहीं डरेंगे। अमेरिकी राष्‍ट्रपति चुनाव के बाद हुए चुनाव में इसे ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना गया।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

झारखंड में TNA के दूसरे चरण की शुरुआत, बोकारो में दिखा सबसे ज्यादा उत्साह

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels