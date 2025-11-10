delhi blast : 2011 के बाद फिर दिल्ली में बड़ा धमाका जानिए धमाकों से कब-कब दहली देश की राजधानी

देश की राजधानी में सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए एक शक्तिशाली धमाके में कम से कम 8 लोग मारे गए और 24 अन्य घायल हो गए। इस तीव्र धमाके ने कई कारों को अपनी चपेट में लिया। दिल्ली में 2011 के बाद से यह पहला बड़ा धमाका है। इस व्यस्त इलाके में दहशत फैला दी, जो उस समय लोगों और यात्रियों से भरा हुआ था। घायलों को पास के एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया।

सोमवार की घटना से पहले आखिरी बड़ा आतंकी हमला 2011 में हुआ था, जब दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर एक ब्रीफकेस बम फटा था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे और 79 घायल हुए थे।

1996 की गर्मी का मौसम सबसे काले अध्यायों में से एक है, जब राजधानी के सबसे व्यस्त खरीदारी केंद्रों में से एक लाजपत नगर बाजार में एक शक्तिशाली बम फटा, जिसमें 13 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए।

1997 में सदर बाजार और करोल बाग से लेकर रानी बाग, चांदनी चौक और यहां तक कि पंजाबी बाग में चलती बस तक समेत, दिल्ली के कई हिस्सों में धमाकों की एक श्रृंखला ने लोगों को झकझोर दिया। इन धमाकों ने दिल्ली के दिल – उसके बाजारों और सड़कों – पर हमला किया, जहां बढ़ती बेचैनी के बीच दैनिक जीवन चल रहा था।

किला परिसर में आतंकियों की गोलीबारी दिसंबर 2000 में एक आतंकवादी समूह ने किला परिसर के अंदर गोलीबारी की, जिसमें दो लोग मारे गए। इसके ठीक एक साल बाद दिसंबर 2001 में संसद हमले ने एक बार फिर दिल्ली को आतंक के केंद्र में ला दिया, जिसमें नौ सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों की जान चली गई।

चूंकि ये धमाका राजधानी के बाजारों के दिल को निशाना बनाकर किए गए थे, इसलिए त्योहारी उत्साह की जगह डर ने ले ली। तीन साल बाद 2008 में कनॉट प्लेस, करोल बाग और ग्रेटर कैलाश में लगभग एक साथ हुए पांच धमाकों में 20 से अधिक लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। Edited by : Sudhir Sharma