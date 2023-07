राहुल मामले में मोदी सरकार पर बरसे मल्लिकार्जुन खरगे, बोले- साजिश से डरने वाले नहीं हैं...

Central government on the target of Mallikarjun Kharge : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार पर बरसते हुए कहा कि कांग्रेस का कोई नेता साजिश से नहीं डरेगा और इस मामले में राजनीतिक एवं कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।