डरा-धमकाकर बनाई गई भाजपा सरकार, ममता बोलीं लंबे समय तक नहीं टिकेगी

Mamata Banerjee made this claim about the central government : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दावा किया कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नीत राजग सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी क्योंकि यह डरा-धमका कर बनाई गई है। उन्होंने दावा किया, भाजपा के पास अब बहुमत नहीं है। मौजूदा केंद्र सरकार जिस तरह से सत्ता में आई है (केंद्रीय जांच एजेंसियों और निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग करके) वह लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम नहीं होगी।