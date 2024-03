राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, कई पूर्व मंत्री और विधायक BJP में हुए शामिल

Many former Congress ministers and former MLAs join BJP in Rajasthan : लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव और लाल चंद कटारिया सहित कई कांग्रेस नेता रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए।