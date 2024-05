Weather Update : भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर भारत के कई हिस्से, दिल्ली के नजफगढ़ में पारा 47 पार

Many parts of North India are suffering from severe heat : हरियाणा और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं और सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के नजफगढ़ में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो देश में सबसे अधिक है।