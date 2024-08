ट्रांसजेंडर समुदाय ने जम्मू में निकाली रैली, विधानसभा के लिए आरक्षण की मांग

Members of the transgender community took out a rally in Jammu : जम्मू-कश्मीर चुनाव से पहले ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों ने शनिवार को जम्मू में रैली निकाली और विधानसभा में उनके लिए आरक्षण की मांग की। यह रैली विक्रम चौक से शुरू हुई और शहर के मध्य स्थित हरि सिंह पार्क में समाप्त हो गई। रैली में प्रतिभागियों ने तख्तियां लेकर अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाए।