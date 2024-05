अप्रैल का महीना रहा अब तक का सबसे गर्म माह, औसत तापमान 15.03 डिग्री सेल्सियस रहा

April was the hottest month till date : दुनियाभर में इस साल अप्रैल का महीना ( month of April) अब तक का सबसे गर्म अप्रैल रहा और रिकॉर्ड गर्मी (record heat), बारिश (rain) व बाढ़ के कारण कई देशों में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। नई दिल्ली में बुधवार को जारी नए आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।