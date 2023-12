समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने संबंधी अपराध 2022 में 31 फीसदी से अधिक बढ़े : एनसीआरबी

NCRB released report regarding crimes in the country : समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने के लिए भारतीय दंड संहिता (भादंस) की धारा 153ए के तहत वर्ष 2022 में पूरे देश में 1500 से अधिक मामले दर्ज किए गए जो वर्ष 2021 की तुलना में 31.25 प्रतिशत अधिक हैं, लेकिन 2020 की तुलना में 15.57 प्रतिशत कम हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के ताजा आंकड़ों से यह जानकारी मिली।