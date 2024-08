NEET-PG परीक्षा 11 अगस्त को ही होगी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

NEET-PG exam will be held on August 11 only : उच्चतम न्यायालय ने 11 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग से संबंधित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। इसमें दावा किया गया था कि अभ्यर्थियों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है।