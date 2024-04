सावधान! भारत में नेस्ले के सेरेलक और मिल्क पाउडर से बच्चों में मीठे की लत और मोटापे का खतरा

Cerelac and milk powder of Nestle products are dangerous for children: स्वीडन की एक संस्था पब्लिक आई और अतंरराष्ट्रीय बेबी फूड एक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कम आय वाले देशों में नेस्ले के बच्चों से संबंधित दो उत्पाद सेरेलक और मिल्क पाउडर में शुगर की मात्रा अधिक पाई गई है।