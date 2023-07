दफ्तर में काम करने वाले पेशेवरों की नई भर्तियों में आई गिरावट

Decline in new recruitments of office professionals : भारत में जून के महीने में दफ्तर में बैठकर काम करने वाले पेशेवरों के लिए होने वाली भर्तियों में 3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। एक रिपोर्ट ने कहा कि यह आईटी, खुदरा, बीपीओ, शिक्षा, एफएमसीजी और बीमा क्षेत्रों में धारणा कमजोर होने का असर है।