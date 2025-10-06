Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Cough syrup deaths : NHRC ने MP,UP, राजस्थान सहित DCGI को जारी किया नोटिस, CM यादव ने ड्रग कंट्रोलर को हटाया

Advertiesment
हमें फॉलो करें coldrif

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (20:38 IST)
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर उन्हें दूषित कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के आरोपों की जांच करने और नकली दवाओं की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। एनएचआरसी ने भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI ), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नकली दवाओं की आपूर्ति की जांच का आदेश देने और राज्यों में सभी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को नकली दवाओं के नमूने एकत्र करने और परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने को भी कहा है।
webdunia
MP में ड्रग कंट्रोलर को हटाया
मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में किडनी फेलियर से अब तक 14 बच्चों की मौत हो गई है। इसके बाद सरकार ने शनिवार को ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस कफ सिरप कांड में सीएम मोहन यादव ने सख्त एक्शन लेते हुए प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर को हटा दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने  डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया है। कांग्रेस के आरोपों पर सीएम मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस ने एंडरसन जिसके सर पर 10000 लोगों को मौत की हत्या का आरोप था उसे भगाने का पाप किया था।

मध्यप्रदेश में एसआईटी का गठन 
मध्यप्रदेश में कफ सिरप ‘कोल्ड्रिफ़’ पीने से 16 बच्चों की मौत के मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट के नेतृत्व में बनी SIT तमिलनाडु जाएगी और दवा कंपनी के कामकाज की जांच करेगी। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 12 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। मामले में डॉ. प्रवीन सोनी को गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि प्रवीण ने ही ज्यादातर बच्चों को ये कफ सिरप लिखा था। साथ ही कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारत का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन, नीता अंबानी एथलीट्‍स को दी बधाई

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels