12:01 PM, 6th Oct

वांगचुक की पत्नी की याचिका पर केन्द्र को नोटिस : लद्दाख में अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद 26 सितंबर को गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर जेल अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। वांगचुक की पत्नी की तरफ से पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि सोनम वांगचुक को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पत्नी गीतांजली ने मांग की कि पति वांगचुक को फोन पर बातचीत करने की अनुमति मिले। वांगचुक से मुलाकात कराए जाने की मांग भी गीतांजलि ने की। वांगचुक इस समय राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद हैं।