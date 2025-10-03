Navratri

Live Update: दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 दर्दनाक हादसों में 22 की मौत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (08:23 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : उत्तर प्रदेश के आगरा और मध्यप्रदेश के खंडवा में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए दर्दनाक हादसों में 22 लोगों की मौत हो गई। पल पल की जानकारी...

बरेली में सुरक्षा सख्‍त : 26 सितंबर को आला हजरत दरगाह और IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान के घर के बाहर 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लेकर इकट्ठा हुए लोगों के एक समूह द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन, पथराव और हिंसा के बाद बरेली शहर में भारी पुलिस बल तैनात है। अब तक 80 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है।

-उत्तरप्रदेश के आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, पानी में डूबने से 11 लोगों की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया।
-मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में गुरुवार को प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली पुलिया पार करते समय तालाब में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। ALSO READ: खंडवा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, तालाब में गिरी ट्रेक्टर ट्रॉली, 11 की लोगों की मौत

खंडवा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, तालाब में गिरी ट्रेक्टर ट्रॉली, 11 की लोगों की मौत

