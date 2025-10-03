Live Update: दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 दर्दनाक हादसों में 22 की मौत

Latest News Today Live Updates in Hindi : उत्तर प्रदेश के आगरा और मध्यप्रदेश के खंडवा में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए दर्दनाक हादसों में 22 लोगों की मौत हो गई। पल पल की जानकारी...



बरेली में सुरक्षा सख्‍त : 26 सितंबर को आला हजरत दरगाह और IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान के घर के बाहर 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लेकर इकट्ठा हुए लोगों के एक समूह द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन, पथराव और हिंसा के बाद बरेली शहर में भारी पुलिस बल तैनात है। अब तक 80 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है।



-उत्तरप्रदेश के आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, पानी में डूबने से 11 लोगों की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया।