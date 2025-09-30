Festival Posters

बिहार में आज जारी होगी आखिरी वोटिंग लिस्ट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (07:23 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : चुनाव आयोग आज बिहार में आखिरी वोटिंग लिस्ट जारी करेगा। पल पल की जानकारी...


07:30 AM, 30th Sep
बिहार में आज आखिरी वोटिंग लिस्ट जारी होगी। चुनाव आयोग अगले हफ्ते बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का एलान कर सकता है।

07:29 AM, 30th Sep
वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा का दिल्ली के एम्स अस्पताल निधन हो गया। 94 वर्षीय मल्होत्रा 5 बार दिल्ली से सांसद रहे हैं।

07:26 AM, 30th Sep
शारदीय नवरात्रि की महाअष्‍टमी पर देशभर में देवी मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। दर्शन, पूजन का दौर जारी। ALSO READ: Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर अष्टमी की देवी महागौरी की कथा, मंत्र और पूजा विधि

