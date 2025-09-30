Latest News Today Live Updates in Hindi : चुनाव आयोग आज बिहार में आखिरी वोटिंग लिस्ट जारी करेगा। पल पल की जानकारी...07:30 AM, 30th Sepबिहार में आज आखिरी वोटिंग लिस्ट जारी होगी। चुनाव आयोग अगले हफ्ते बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का एलान कर सकता है।07:29 AM, 30th Sepवरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा का दिल्ली के एम्स अस्पताल निधन हो गया। 94 वर्षीय मल्होत्रा 5 बार दिल्ली से सांसद रहे हैं।07:26 AM, 30th Sepशारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर देशभर में देवी मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। दर्शन, पूजन का दौर जारी। ALSO READ: Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर अष्टमी की देवी महागौरी की कथा, मंत्र और पूजा विधि #WATCH | Haridwar, Uttarakhand | Devotees in huge numbers reach Shri Maa Chandi Devi Temple on the occassion of Maha Ashtami pic.twitter.com/RZNkx4i373— ANI (@ANI) September 30, 2025