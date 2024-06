NIA ने गोल्डी बराड़ और उसके साथी पर रखा 10-10 लाख का इनाम, व्यवसायी के घर जबरन वसूली और गोलीबारी का मामला

NIA placed a reward of Rs 10 lakh each on Goldy Brar and his associate : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने बुधवार को चंडीगढ़ में जबरन वसूली और गोलीबारी मामले में वांछित एवं कनाडा में रह रहे आतंकवादी गोल्डी बराड़ तथा एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना साझा करने वाले व्यक्तियों को 10-10 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की।